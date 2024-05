Festa dos jogadores do Flamengo - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 15/05/2024 23:21

Rio - Na noite desta quarta-feira, 15, o Flamengo venceu o Bolívar (BOL) por 4 a 0, em jogo da quinta rodada da Libertadores. Gerson, com menos de um minuto no primeiro tempo, abriu o placar para o Rubro-Negro. Mais tarde, Ayrton Lucas, Everton Cebolinha e Pedro fecharam a conta no Maracanã. Com o resultado, a equipe de Tite chegou aos sete pontos, assumiu a segunda colocação do Grupo E e ficou mais perto das oitavas de final.

O próximo jogo do Flamengo na Libertadores está marcado para o dia 28 de maio (terça-feira). O Rubro-Negro enfrentará o Millonarios no Maracanã, às 21h, pela última rodada da fase de grupos.

Já o próximo compromisso do time na temporada será pela Copa do Brasil, já que a CBF adiou a sétima e a oitava rodada do Brasileirão em razão das enchentes no Rio Grande do Sul. O Fla volta a campo na quarta-feira (22), às 21h30, para enfrentar o Amazonas da Arena da Amazônia. A partida em questão é válida pelo jogo da volta da terceira fase. Na ida, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0.

O JOGO

O Flamengo teve um ótimo início de primeiro tempo. Isso porque abriu o placar com menos de um minuto no marcador. Num ataque pelo lado esquerdo, Cebolinha fez boa jogada individual e cruzou na medida para Gerson, que estava livre de marcação dentro da área. O Coringa dominou e finalizou com tranquilidade para fazer a Nação explodir no Maracanã.

Apesar disso, o Fla não deslanchou logo de cara. O Bolívar mostrou qualidade para chegar ao ataque, equilibrou a partida e chegou a colocar uma bola na trave, com Pato Rodríguez.

Entretanto, o Rubro-Negro, que também criava boas chances, não perdoou os erros da defesa boliviana e ampliou a vantagem já na reta final do primeiro tempo. Aos 38 minutos, Gerson cruzou para Arrascaeta, e a zaga cortou mal. A bola caiu nos pés de Ayrton Lucas, que mandou a bola para o fundo das redes.

Aos 43, o Fla fez mais um. De La Cruz desarmou Vaca já próximo da área, e a bola sobrou para Pedro. O centroavante foi solidário e tocou para Cebolinha, que passou livre ao seu lado. O camisa 11, então, finalizou com categoria para marcar o terceiro.

No segundo tempo, o Bolívar até voltou com mais posse de bola e rondava a área rubro-negra para tentar voltar à partida. O Fla, porém, tratou logo de jogar água no chope dos bolivianos.

Aos 11 da etapa complementar, o Flamengo mostrou o poder de seu ataque e transformou a vitória em goleada. De La Cruz descolou ótimo passe para Pedro, que, dentro da área, acionou Gerson. O Coringa fez bonita jogada e devolveu para o atacante finalizar e marcar.

A partir daí, o jogo ficou tranquilo para o Fla. A equipe de Tite não sofreu, tinha controle da posse de bola e mostrava tranquilidade para chegar ao ataque até o fim da partida.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Bolívar



Data e Hora: 15/05/2024, às 21h30

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Andres Matonte (URU)



Cartões amarelos: Sagredo (BOL)

Cartões vermelhos: -

Gols: Gerson (1-0) (01'/1ºT) / Ayrton Lucas (2-0) (38'/1ºT) / Everton Cebolinha (3-0) (43'/2ºT) / Pedro (4-0) (11'/2ºT)

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz, 37'/1ºT) e Ayrton Lucas; Allan, De La Cruz (Igor Jesus, 14'/2ºT) e Arrascaeta (Lorran, 25'/2ºT); Gerson, Everton Cebolinha (Luiz Araújo, 25'/2ºT) e Pedro (Gabi, 25'/2ºT.

BOLÍVAR (Técnico: Flavio Robatto)

Lampe; Saavedra (Rocha, 35'/2ºT), Orihuela, Ordóñez e José Sagredo; Justhiniano, Saucedo e Ramiro Vaca (Chávez, 22'/2ºT); Bruno Sávio, Pato Rodríguez (Henry Vaca, 22'/2ºT) e Francisco da Costa.