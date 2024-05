Gabigol - Reprodução / Twitter

"Eu não sei por que tem flamenguista bravo?? Geralmente quem torce para o Flamengo torce para dois times!! Salve o Corinthians!!", ironizou Rubão.

Eu não sei porque tem flamenguista bravo?? Geralmente quem torce para o Flamengo torce para dois times!! Salve o Corinthians!! pic.twitter.com/Ve1Bw7TUZu — Rubão Gomes (@RG77_COR) May 17, 2024

O ex-diretor, demitido do Corinthians no início do ano, esteve envolvido nas negociações entre o atacante e o clube em janeiro. Gabigol era tratado como um dos "sonhos" de Augusto Melo, presidente do Alvinegro Paulista. Entretanto, o Flamengo sempre descartou a possibilidade de negociar o atacante.

Gabigol é um dos maiores ídolos da história recente do Flamengo, mas terminou o ano passado em baixa. Atualmente no banco de reservas, o atacante ficou mais de um mês sem jogar por ter sido suspenso por tentativa de fraude de um exame antidoping em 2023. O artilheiro foi liberado após um efeito suspensivo da defesa.