Klopp - AFP

Publicado 17/05/2024 13:50

Rio - Vivendo seus últimos dias no Liverpool, Jürgen Klopp afirmou que não deseja a continuidade do VAR na Premier League. Os clubes da elite do futebol inglês irão votar no próximo dia 6 a manutenção ou não da tecnologia nas partidas da competição. Há cinco anos que o recurso é utilizado no futebol da Inglaterra.

"Não creio que o clube votará contra o VAR. Vai votar em como é usado porque definitivamente não está certo. Pela maneira que é utilizado, eu votaria contra porque essas pessoas não sabem usá-lo apropriadamente. Não acho que o VAR seja o problema, mas o modo como eles o utilizam que é. Você não pode mudar essas pessoas, isso está claro, então eu votaria para eliminar o VAR", disse.



De acordo com a imprensa inglesa, uma mudança como essa no regulamento precisa ter a aprovação de 14 dos 20 clubes (70% dos integrantes da Série A do Campeonato Inglês). A sugestão de encerrar o uso do árbitro de vídeo foi feita pelo Wolverhampton.



Em fevereiro, a Premier League afirmou que o VAR estava "longe de estar bom", especialmente no tempo gasto para as decisões e os critérios usados pela arbitragem. A Liga prometeu empenho em alcançar níveis satisfatórios de desempenho da tecnologia.