Pep Guardiola - AFP

Publicado 17/05/2024 15:20

Rio - Líder do Campeonato Inglês com dois pontos de vantagem, o Manchester City precisa vencer o West Ham, em casa, para selar o tetracampeonato da competição. Apesar de atuar em casa, o treinador Pep Guardiola não acredita que o torneio já esteja decidido em favor do seu grupo.

"Se você está pensando que o Arsenal vai perder em Old Trafford, esqueça. Se você está pensando que o Everton vai fazer alguma coisa (no domingo), esqueça. Isso não vai acontecer. Fizemos o que tínhamos que fazer contra o Crystal Palace, Wolverhampton, Fulham, Tottenham, e agora temos o último. Então, eles sabem que é vencer ou vencer, caso contrário o Arsenal será campeão", afirmou.



O Arsenal encara o Everton, fora de casa, às 12 horas (de Brasília). Para se campeão, o clube londrino precisa vencer e também que o City pelo menos empate contra o West Ham. As duas partidas serão simultâneas.