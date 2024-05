No início deste ano, Gabigol foi alvo do presidente Augusto Melo para reforçar o Corinthians - Marcelo Cortes / CRF

No início deste ano, Gabigol foi alvo do presidente Augusto Melo para reforçar o CorinthiansMarcelo Cortes / CRF

Publicado 17/05/2024 16:15

São Paulo - Atual presidente do Corinthians, Augusto Melo brincou sobre a foto vazada do atacante Gabriel, do Flamengo , com a camisa dois da nova coleção de uniformes do clube paulista. Na tarde desta sexta-feira (17), o dirigente abordou o tema rapidamente na saída do CT do Timão.

Leia mais: Relembre as últimas polêmicas de Gabigol no Flamengo

"Tenho nada a ver com isso, não (risos). Tinha uma conversa lá no começo do ano, mas depois nada mais. Linda, camisa nossa é linda. Ele tem bom gosto", declarou.

Leia mais: Loja oficial do Corinthians ironiza polêmica de foto vazada de Gabigol

Além disso, Augusto Melo afirmou que, provavelmente, Gabigol teria trocado camisa com algum atleta do Corinthians após a vitória do Flamengo, no Maracanã, por 2 a 0, na última semana. Porém, vale ressaltar que, na ocasião, os jogadores do Timão utilizaram a camisa um (branca).

Gabigol aparece em foto vazada com a camisa do Corinthians Reprodução / Twitter

Punição ao ídolo rubro-negro

Na tarde desta sexta-feira (17), o Flamengo comunicou que Gabigol foi multado e que, além disso, não usará mais a camisa 10 nas competições possíveis de alteração da numeração.

Desejo antigo do Corinthians

No dia 2 de janeiro deste ano, quando Augusto Melo assumiu a presidência do Corinthians, ele disse que o clube tinha "conversas adiantadas" para selar a contratação de Gabigol. Entretanto, as partes não se acertaram, e a novela se arrastou por algumas semanas sem a chegada do camisa 10, que permaneceu no Flamengo.