A Liga Forte União é o bloco comercial com clubes da Liga Forte Futebol e União na negociação de direitos de transmissão - Reprodução

A Liga Forte União é o bloco comercial com clubes da Liga Forte Futebol e União na negociação de direitos de transmissãoReprodução

Publicado 17/05/2024 17:29

Rio - A Liga Forte União (LFU) demonstrou preocupação acerca dos imbróglios judiciais envolvendo o Vasco e a 777 Partners. Na última quarta (15), a Justiça retirou a empresa estadunidense do comando da SAF do Cruz-Maltino . O Gigante da Colina é um dos 11 clubes da Série A do Brasileirão integrantes da associação.

Em nota, a associação diz que "a decisão é preocupante, temerária e geradora de insegurança jurídica na indústria do futebol". Ademais, reitera que o investimento privado em clubes "é a principal fonte de novos recursos para a salvaguarda do futebol brasileiro", além da auxílio no pagamento de dívidas contraídas pelas instituições nos últimos anos.