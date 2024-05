Gabigol não será mais o camisa 10 do Flamengo - Javier Torres/AFP

Publicado 17/05/2024 17:50 | Atualizado 17/05/2024 18:06

aparecer em uma foto vestindo a camisa do Corinthians, Gabigol não poderá mais utilizar a 10 do Flamengo. Com isso, o ídolo rubro-negro precisará optar por outro número, mas as opções disponíveis são pouco convencionais para atletas de destaque. Rio - Punido pela diretoria após. Com isso, o ídolo rubro-negro precisará optar por outro número, maspara atletas de destaque.

No início de sua vitoriosa trajetória com a camisa do Flamengo, Gabigol fez história com a camisa 9. No entanto, o número não está disponível, já que vem sendo utilizado por Pedro desde que o ídolo rubro-negro assumiu a 10, em 2023, após a aposentadoria de Diego Ribas.

Em sua estreia no futebol profissional, o atacante vestia a camisa 18, que no Flamengo está com De La Cruz. O uruguaio está cotado, assim como Arrascaeta, para herdar a 10, o que poderia liberar o primeiro número utilizado por Gabigol na carreira. A 11, que ele vestiu durante sua passagem pelo Benfica, pertence a Everton Cebolinha.

Entre todas as camisas escolhidas por Gabigol nos clubes ao longo de sua carreira, a única que está disponível é a 96. Em 2016, quando chegou à Inter de Milão, o atacante optou por escolher o número referente a seu ano de nascimento. A 24, utilizada por ele na final da Taça Guanabara de 2020, em campanha contra a homofobia, também está livre.

Em algumas oportunidades, a diretoria do Flamengo já deixou claro que não interfere na numeração de jogadores que já estão no elenco. A única mudança aconteceu em 2019, quando Rafinha chegou ao clube e pediu a Trauco para ficar com a camisa 13. O clube só concordou com a mudança após o aval do peruano.

Veja os números de camisa disponíveis no Flamengo:

13

16

24

26

28

30

31

32

34

35

36

37

38

39

40

41

42

44

45

46

47

49

50

51

53 pra cima