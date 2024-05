Agora técnico, Alex acertou com o Antalyaspor, da Turquia - Reprodução de vídeo

Publicado 18/05/2024 17:39

Alex é o novo treinador do Antalyaspor. Ídolo do Fenerbahçe, o ex-jogador de Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e seleção brasileira, retorna à Turquia, agora na nova função.

Ele vai assumir no meio do ano, na pré-temporada, o 10º colocado do Campeonato Turco, que não estará em competições continentais na próxima temporada.

Essa será a segunda experiência de Alex como treinador de uma equipe profissional. Aos 46 anos, ele dirigiu o Avaí no início de 2023 e começou a carreira na equipe sub-20 do São Paulo.



"Em 2004 pisei pela primeira vez na Turquia para escrever um pedaço maravilhoso da minha vida esportiva e também da minha vida pessoal. E hoje, 20 anos depois, com o acerto com o Antalyaspor, retorno para escrever mais uma página, dessa vez numa posição diferente, do lado de fora do campo como treinador de futebol”, declarou Alex.