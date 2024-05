Commerzbank-Arena, estádio do Frankfurt - Divulgação / Eintracht Frankfurt

Alemanha - A partida entre Eintracht Frankfurt e RB Leipzig, pela última rodada do Campeonato Alemão, foi interrompida por um motivo curioso. No início da segunda etapa, uma quantidade grande de água começou a cair do telão da Commerzbank-Arena, que fica centralizado no alto, e, em seguida, começou a abaixar. Foram sete minutos com a bola parada.

A explicação fica por conta da fumaça de sinalizadores, acendidos pela torcida do Leipzig no setor visitante, e que acabou acionando o sistema de alarme contra incêndio do telão. Somente após o fumo diminuir, ele foi reiniciado, voltou ao seu lugar original, e o jogo foi retomado.



Em campo, a partida terminou empatada por 2 a 2. O Frankfurt finalizou a Bundesliga na sexta posição, com 47 pontos. Já o Leipzig acabou em quarto, com 65.