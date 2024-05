Romário é presidente do America - Arthur Lyrio/America Football Club

Publicado 18/05/2024 10:40 | Atualizado 18/05/2024 11:07

Rio - Aos 58 anos, Romário foi relacionado pelo America para a estreia da equipe na Série A2 do Campeonato Carioca neste sábado (18). O Baixinho, que é presidente do clube, e desde o passado mês de abril se preparava para retornar aos gramados , poderá entrar em campo pela primeira vez desde 2009, quando se aposentou no Mequinha.

Relacionados do Mecão para a estreia.#JuntospeloAcesso pic.twitter.com/2vZo2Nnea8 — America Football Club (@AmericaRJ) May 18, 2024

O tetracampeão mundial, no entanto, deixou claro que não irá disputar a Série A2 do estadual por completo. Ele afirmou que o motivo de seu retorno é realizar o sonho de jogar ao lado do filho, Romarinho, que foi contratado recentemente pela equipe rubra.

Além disso, em evento para revelar o novo patrocinador máster do America , Romário afirmou que sua escalação poderá acontecer na partida deste sábado.

"Eu tenho treinado sim, feito o que foi combinado com a comissão técnica. Não tenho condição física de disputar campeonato como a Série A2, que fisicamente é até mais difícil que a primeira. Dependendo da situação do jogo, espero que o time esteja bem, existe a possibilidade real de jogar os 15, 20 últimos minutos do jogo", disse.

O America estreia na Segundona do Carioca às 15h (horário de Brasília), contra o Petrópolis, no Estádio Giulite Coutinho. Apenas o campeão sobe para a elite do Estadual.