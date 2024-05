Luta de Boxe entre Jake Paul e Mike Tyson vai acontecer no dia 20 de julho, no Texas, EUA - (Foto: Reprodução)

Luta de Boxe entre Jake Paul e Mike Tyson vai acontecer no dia 20 de julho, no Texas, EUA (Foto: Reprodução)

Publicado 18/05/2024 10:20 | Atualizado 18/05/2024 10:35

Estados Unidos - Restando quase dois meses para o aguardado confronto entre Mike Tyson e Jake Paul, ambos seguem protagonizando ofensas e provocações. Em coletiva de imprensa, realizada na última quinta (16), a lenda do boxe de 57 anos debochou da forma física do youtuber.

"Não sei se ele está no auge. Ele está gordo. Ele deveria ser magro e malvado. Ele é gordo e esquisito. Outro dia, o vi sem camisa e ele é gordo. Você já começou a treinar?", declarou Mike Tyson.



No entanto, Jake Paul rebateu logo em seguida, mencionando Buster Douglas, primeiro lutador a derrotar Tyson: "Ele (Buster Douglas) era gordo, estou certo? Vou acabar com você mais rápido do que ele acabou”, provocou o youtuber.

A luta entre os puglistas irá acontecer no dia 20 de julho, em Arlington, nos Estados Unidos. O encontro foi sancionado como profissional pela Most Valuable Promotions, responsável pela organização do evento. Ou seja, o resultado do duelo afetará no histórico dos dois.



Mike Tyson construiu um cartel composto por 50 vitórias, sendo 44 por nocaute, seis derrotas e dois ‘no contest’ (sem resultado). Já Jake Paul tem recorde profissional de nove vitórias e uma derrota, com seis nocautes desde a sua estreia no esporte, em 2020.