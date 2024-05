Mauricio Souza acertou com o Red Bull Bragantino até o fim de 2025 - Divulgação / Red Bull Bragantino

Mauricio Souza acertou com o Red Bull Bragantino até o fim de 2025Divulgação / Red Bull Bragantino

Publicado 18/05/2024 14:00

Maurício Souza voltou da Indonésia, onde comandou o Madura United, e é o novo treinador da equipe sub-23 do Red Bull Bragantino. Ex-Flamengo e Vasco assinou contrato até o fim de 2025.

Aos 50 anos, Mauricio Souza, que por boa parte da carreira trabalhou nas divisões de base pelo Rubro-Negro e o Botafogo, comandará a equipe sub-23 na Copa Paulista, que será no segundo semestre.



"Eu trabalhei muito tempo em categorias de transição. Creio que não terei nenhuma dificuldade. Já estou bastante acostumado, principalmente tendo uma essa estrutura como essa que o clube oferece", afirmou.



Primeiro como técnico do sub-20 e depois como auxiliar, Mauricio Soluza comandou a o Flamengo como interino, além de jogos de início de temporada no Carioca, com um grupo de jovens. Em 2022, acabou demitido.

No mesmo ano foi contratado pelo Vasco. Entretanto, não teve bom desempenho na Série B e foi demitido após apenas oito jogos, com três vitórias, três derrotas e dois empates.