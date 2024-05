Phil Foden é destaque do Manchester City que pode conquistar o quarto título seguido do Campeonato Inglês - AFP

Publicado 18/05/2024 15:20 | Atualizado 18/05/2024 15:33

Com apenas 23 anos, Phil Foden foi eleito o craque do Campeonato Inglês em anúncio oficial realizado neste sábado. O jovem atleta é um dos principais nomes do Manchester City, que pode ter o seu quarto título consecutivo do torneio confirmado no domingo. O Arsenal é outro time na disputa.

"Ganhar este prêmio é uma conquista da qual estou extremamente orgulhoso. A Premier League é reconhecida como a maior liga do mundo e é um prazer ter sido escolhido ao lado de tantos outros grandes nomes que desfrutaram de temporadas especiais nos seus clubes", disse o jogador em comunicado.



Foden fez 34 dos 37 jogos do Manchester City no Campeonato Inglês até aqui. Ele marcou 17 gols e contribuiu com oito assistências, desbancando, inclusive, seu companheiro de equipe Erling Haaland, que vinha sendo um dos favoritos a conquistar o posto.



"No geral, estou muito feliz com a forma como joguei nesta temporada e muito satisfeito por ter contribuído com gols e assistências. Gostaria de agradecer a todos os funcionários do City, treinadores e principalmente aos meus companheiros porque sem eles isso não seria possível. E também gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos que votaram em mim. O prêmio significa muito", completou.



Além de Folden e Haaland, estavam na disputa pelo prêmio de craque do Campeonato Inglês: Alexander Isak (Newcastle), Martin Odegaard (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea), Virgil van Dijk (Liverpool), Declan Rice (Arsenal) e Ollie Watikins (Aston Villa).



Esta é ainda a quinta vez consecutiva que um jogador do Manchester City é eleito o craque do Campeonato Inglês. Antes dele, os escolhidos foram: Haaland, Kevin De Bruyne, em duas oportunidades, e Rúben Dias.



Precisando vencer para ser campeão nacional, o Manchester City enfrenta o West Ham no domingo, às 12h (horário de Brasília), no Etihad Stadium. Secando a equipe de Guardiola, o Arsenal pega o Everton, no Anflied. A diferença entre eles é de dois pontos.