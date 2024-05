Neymar e Crisitano Ronaldo conversam em evento de boxe na Arábia - Reprodução / X

Publicado 19/05/2024 09:20

Arábia Saudita - Rivais por alguns anos, quando defendiam Real Madrid e Barcelona, Cristiano Ronaldo e Neymar se encontraram na Arábia Saudita, durante um evento de boxe que aconteceu em Riade, no último sábado (18). Os jogadores, que atualmente defendem Al-Nassr e Al-Hilal, respectivamente, trocaram risadas e conversaram por alguns segundos.

O astro português estava sentado ao lado de Anthony Joshua, boxeador britânico, acompanhando o evento quando Neymar chegou. O brasileiro do Al-Hilal cumprimentou a dupla e depois conversou rapidamente com Cristiano Ronaldo.



Encontro entre Neymar e Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/PpLlbbFCYh — njdeprê - marlon (@njdmarlon) May 18, 2024

Ambos acompanharam a luta entre Tyson Fury e Oleksandr Usyk, que era o evento principal da noite. Usyk venceu o duelo, unificou os cinturões dos pesos-pesados do boxe e acabou com a invencibilidade de seu adversário.



Em campo, Cristiano e Neymar não se enfrentaram nesta temporada. O brasileiro se machucou em outubro de 2023, jogando pela Seleção. A lesão no ligamento cruzado anterior e menisco do joelho esquerdo tirou o brasileiro do restante da temporada.