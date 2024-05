Terry Crews em Todo Mundo Odeia o Chris - Reprodução

Publicado 19/05/2024 09:36 | Atualizado 19/05/2024 10:30

Rio - Terry Crews, o Julius de "Todo Mundo Odeia o Chris", aceitou o desafio proposto por Anderson Silva e vai lutar com o atleta brasileiro. Neste sábado (18), o ator publicou um vídeo no Instagram falando sobre o confronto e animou os fãs.

"Anderson Silva, eu estive treinando e estou pronto. 15 de junho eu vejo você na Fight Night no Brasil. Dia 15 de junho, vamos lá. Anderson Silva, eu e vocês. Vamos fazer acontecer. Terry Crews aqui. Brasil!", disse o ator.

Nos comentários, os internautas ficaram animados para o confronto. "Anderson que me desculpe, mas eu vou torcer pro Latrell", disse um perfil. "O Pai do Chris, vai entrar no ringue ouvindo 'A Thousand Miles'", brincou outro fazendo menção ao filme "As Branquelas". "O pai de Chris vai se aposentar no terceiro emprego", escreveu um terceiro.

Além do famoso Pai do Chris em "Todo Mundo Odeia o Chris", Terry Crews acumula outros papéis de sucesso, como Latrell em "As Branquelas", Terry Jeffords em "Brooklyn Nine-Nine", Hale Caesar na franquia "Os Mercenários" e mais.