Publicado 19/05/2024 20:55

Rio - Tony Ramos foi submetido a uma nova cirurgia, neste domingo (19), após a formação de novos hematomas intracranianos. De acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital Samaritano, em Botafogo, Zona Sul do Rio, o ator está bem e respira sem ajuda de aparelhos.

"O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos foi submetido a uma nova cirurgia pelo Dr. Paulo Niemeyer, na data de hoje (19), após apresentar distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos. O paciente encontra-se bem, acordado e respirando sem o auxílio de aparelhos", diz a nota.

Entenda o que é hematoma subdural

Um hematoma subdural ocorre quando sangue se acumula entre o crânio - mais especificamente dura-máter que é uma membrana que envolve todo o cérebro - e a superfície do cérebro (o espaço subdural), de acordo com o National Health Service (NHS), a organização dos serviços públicos de saúde no Reino Unido.

Um ou mais vasos sanguíneos deste espaço sofrem algum dano, o sangue escapa, e forma-se um coágulo sanguíneo (hematoma) que pressiona o cérebro. Geralmente, o que ocasiona esse dano é um ferimento na cabeça (traumatismo cranioencefálico), que pode vir de uma causa mais violenta, como um acidente de carro ou uma queda de uma grande altura, ou até de pequenas pancadas.