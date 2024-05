Manu Gavassi e Jullio Reis ficam noivos - Reprodução

Publicado 19/05/2024 16:18

Rio - Manu Gavassi revelou, neste domingo (19), que ficou noiva de Jullio Reis. Em seu Instagram, a cantora publicou uma série de fotos ao lado do amado seguidas de um longo texto para contar a novidade e não escondeu a emoção. Os dois estão juntos há três anos.

"Tava quietinha aqui… Mas me deu uma vontade louca de gritar isso em caps-lock então: NOIVAMOS! E a gente não disse 'sim', a gente disse 'óbvio!'. Com você a vida é infinitamente melhor, Jullio Reis. Obrigada por ser meu amor, minha família e meu melhor amigo… E por esses três anos com sensação térmica de uma vida inteira. Eu amo apaixonadamente cada momentinho da nossa existência juntos e que alegria me dá saber que é só o começo da nossa história", escreveu Manu na legenda da publicação.

Nos comentários, famosos vibraram com a notícia. "Ah, viva! Que lindos. Te amo, Polly!", disse Bruna Marquezine. "Meus amorzões", afirmou Liniker. "Ah, coisa mais linda vocês dois. Sejam felizes. Eu vibro com a sua felicidade", ressaltou Flay. "Eba! Que lindos! Viva esse amor", declarou Giovanna Lancellotti. Fe Paes Leme reagiu com um emoji de coração.

