Yuri Lima usa camisa em homenagem a Iza e cantora se derreteReprodução

Publicado 19/05/2024 22:35

Rio - Iza compartilhou, neste domingo (19), que Yuri Lima usou uma camisa personalizada em sua homenagem. Em seu Instagram, a cantora, que está grávida de sua primeira filha, Nala, fruto de seu relacionamento com o jogador, se derreteu com a atitude do amado.

"Obrigado por ser a melhor mãe que meu filho (a) poderia ter! Meus amores", dizia a blusa que contava ainda com uma foto de Iza mostrando a barriguinha. "Tu arrumou essa camisa aonde?", questionou a cantora. "Mandei fazer", contou o atleta.