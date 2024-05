Gracyanne Barbosa - Foto: Reprodução

Publicado 19/05/2024 17:21

Rio - Gracyanne Barbosa contou, neste domingo (19), o que tem ajudado a superar o término do relacionamento com Belo. Em seu story do Instagram, a musa fitness tirou dúvidas dos seguidores em uma caixinha de perguntas e desabafou sobre o momento atual.

"Me aproximei mais de Deus, busquei ajuda. Estou sempre rodeada de amor, focando no meu trabalho e projetos. Passei a ouvir mais músicas e reflexões. Estou tentando manter o equilíbrio psicológico e, assim, seguir com os meus propósitos.Separação, enchente no RS e outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, se eu ficar parada lamentando, a cabeça pira", disse.