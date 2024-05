Gracyanne Barbosa e Belo - Reprodução/Instagram

Publicado 18/05/2024 22:34

Rio - Gracyanne Barbosa aproveitou para tirar algumas dúvidas dos seguidores e abriu uma caixinha de perguntas neste sábado (18) em seu Instagram. A musa fitness falou que estaria completando 12 anos de casamento com Belo e ainda revelou que tem recebido cantadas desde que anunciou o término do relacionamento com o cantor.