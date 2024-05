Gracyanne Barbosa ganha joias e buquês de flores - Reprodução do Instagram

Gracyanne Barbosa ganha joias e buquês de floresReprodução do Instagram

Publicado 14/05/2024 10:46 | Atualizado 14/05/2024 10:49

Rio - Após se separar de Belo, Gracyanne Barbosa, de 40 anos, contou aos seguidores, nesta segunda-feira, que tem recebido alguns mimos, como buquês de flores e um kit de joias - com um colar e brinco. Em vídeos publicados no Instagram Stories, a musa fitness pediu que a pessoa se identificasse para poder agradecer os presentes.

fotogaleria

"Vou compartilhar uma coisa com vocês: semana passada estava em São Paulo e recebi um buquê de flores em São Paulo. No Rio, recebi um buquê de fores no Rio, e no dia seguinte recebi outro. E recebi alguns, mas não compartilhei porque não tinha remetente e fiquei meio assim. Aí hoje cheguei e tem um buquê de flores e uma joia", comentou.

"Então, quero saber. Será que é a mesma pessoa? Não tem bilhete nem nada. No do Rio ainda tinha um bilhetinho, mas sem remetente, mas esse não tem nada. Então, por favor, pessoa, se apresente. Acho que esse já é o sétimo buquê que recebo. Será que é a mesma pessoa? Adorei o mimo, gente, mas preciso saber quem mandou. A menina do hotel só falou que chegou no meu nome. É isso, boa noite, Brasil", finalizou a influenciadora digital.