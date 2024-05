Anitta se apresenta no The Voice - Reprodução de vídeo

Publicado 15/05/2024 08:14

Rio - Anitta, de 31 anos, participou do "The Voice", nos Estados Unidos, na noite desta terça-feira. No palco, a Poderosa entregou tudo ao som de "Ahi", sua parceria com Sam Smith, e "Loose Ya Breath", canções que fazem parte de seu novo álbum "Funk Generation". A cantora chegou a ser aplaudida de pé pelos jurados da atração.

No X, antigo Twitter, os internautas repercutiram a performance da cantora. "Anitta transformando o palco do The Voice US em baile funk. Foi isso que a gente pediu", afirmou um internauta. "Anitta provando mais uma vez ser a exportadora do funk para o mundo. Acaba de fazer uma performance espetacular no The Voice EUA um dos maiores programas de tv do mundo", declarou outro. "Que lindo a Anitta sendo aplaudida de pé pelos jurados do The Voice USA", comentou uma terceira pessoa.

Recentemente, Anitta perdeu mais de 200 mil seguidores ao divulgar o clipe da música "Aceita" , em que celebra sua religiosidade. No audiovisual, gravado em um terreiro de Magé, na Baixada Fluminense, a Poderosa mostra sua vivência no candombé.