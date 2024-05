André Marques celebra dois meses sem fumar - Reprodução

André Marques celebra dois meses sem fumarReprodução

Publicado 15/05/2024 22:40

Rio - André Marques utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (15), para celebrar dois meses sem fumar. Em seu Instagram, o apresentador desabafou sobre o processo, revelou que ganhou 12 kgs no período e desabafou sobre sua luta contra a obesidade.

fotogaleria

"Hoje completo dois meses sem fumar. São 60 dias, né? E aí muita gente está me perguntando, recebi várias mensagens: 'Poxa, André. Fiquei feliz que você conseguiu, parei por sua causa. O que você fez? Tomou algum remédio? Tomou alguma coisa?'. Cara, na verdade, eu parei na cara e na coragem e no susto, fiz alguns exames, o pulmão já estava com alguns sinais óbvios de um fumante", disse.

"Pô, mas me perguntam bastante também: 'Você sente muita vontade de fumar?' Eu não vou mentir. Hoje, eu não sinto tanta vontade de fumar, tipo, eu lembro de fumar. Quando eu estou cozinhando, quando eu estou bebendo, falo: 'Agora eu estaria fumando um cigarrinho'. Mas realmente eu sei que foi a melhor escolha para mim. Eu não estou tomando remédio, nada, estou indo na garra", afirmou.

Em seguida, André relatou como tem sido esse período. "Esses dois meses me deram coisas boas e me deram também coisas ruins (risos). Me deram 12 quilos a mais, estou mais ansioso, mas como eu falei aqui em outros textos, outros vídeos, a obesidade também é uma luta que eu tenho há muitos anos", contou.

Confira: