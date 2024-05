Jeniffer Nascimento - Reprodução/Instagram

Jeniffer NascimentoReprodução/Instagram

Publicado 15/05/2024 09:22

Rio - Jeniffer Nascimento atualizou o público sobre seu estado de saúde após descobrir ser alérgica a lagosta . A atriz teve um susto ao ingerir o alimento no fim de semana passado. Ela precisou ir ao hospital minutos depois de começar a espirrar com frequência e sentir um inchaço nos olhos.

fotogaleria

Nesta terça-feira (14), a atriz contou que ainda está em tratamento e agradeceu o carinho da família, amigos e fãs. "Gratidão a todas as mensagens positivas! Sigo me recuperando e bem assistida", disse ela por meio das redes sociais.



Ela postou um vídeo em que aparecia com o rosto bastante inchado, explicando a situação. "Só pensava na minha filha. Vou continuar fazendo acompanhamento. Vou passar no alergista, mas assim, muito cuidado com frutos do mar, mesmo se você não tem alergia", acrescentou.

No hospital, Jeniffer disse que recebeu um atendimento rápido e eficaz. "Só pensava na minha filha. Vou continuar fazendo acompanhamento e vou passar no alergista, mas, por favor, tenham muito cuidado com frutos do mar, mesmo se você não tem alergia", concluiu.