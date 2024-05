Ravel Andrade participa do Que História é Essa Porchat - Reprodução de vídeo / GNT

Ravel Andrade participa do Que História é Essa PorchatReprodução de vídeo / GNT

Publicado 15/05/2024 09:10

Rio - Ravel Andrade relembrou uma situação inusitada durante sua participação no "Que História é Essa, Porchat?", do GNT, na noite desta terça-feira. O ator contou que um amigo quebrou sem dente, sem querer, durante uma festa. No dia seguinte, ele não lembrava o que tinha acontecido e se sentindo mal. Foi assim que descobriu que sofreu também uma torção no testículo e precisou passar por uma cirurgia.

fotogaleria

"Acordei no outro dia com uma sensação estranha, meio gases, abri a a janela para arejar...Deitei, meu abdômen estranho. Fui para o banheiro, tirei minha roupa, abri o chuveiro, estou tomando banho, desci a mão e encostei no meu saco escrotal, senti uma fisgada. Quando olhei minha bola direita estava o triplo da esquerda, aí minha pressão começou a baixar. Fiquei meio enjoado", lembrou.

Nesta época, Ravel morava com o irmão, o ator Julio Andrade, 15 anos mais velho, e outros amigos em um apartamento. Com isso, Julio foi ver como ele estava no quarto. Ravel, então, pediu para o irmão levá-lo ao hospital. "Agarrei no braço dele e disse: 'Mano, me leva para o hospital'. Foi uma saga e eu sentindo muita dor...Chegamos ao hospital, põe na maca, entrei de roupa, meu irmão começou a assinar um monte de coisa, eu desesperado, comecei a suar. Não aguentei, baixei a calça e revelei" disse. "A enfermeira falou: 'Seu Ravel só vou pedir para você puxar a calça, porque ainda estamos na recepção'. Tinha umas 30 pessoas me olhando", completou.

Na ocasião, Ravel recordou que não tinha dinheiro e estava sem plano de saúde. Devido a isso, começou a calcular quanto custaria todo o atendimento médico no hospital particular. "Só pensava em dinheiro: 'Quanto que vai custar essa bola?'. E ele (Julio) assinando, aí vem um médico falando: 'A suspeita é torção testicular, temos que operar agora, se não o seu irmão pode perder a bola'. E o meu irmão: 'Não, perder a bola, não'. E assinou. Entrei, me fizeram uma depilação, fiz a cirurgia. A bola voltou ao tamanho normal".

O ator também explicou como houve a torção. "Cheguei muito louco... A minha torção foi um espasmo. Cheguei, deitei, de barriga pra baixo, a bola estava pra cima e trancou a circulação. Ela (a bola) começou a morrer". Por fim, Ravel contou que a cirurgia custou R$ 20 mil.

Veja o vídeo: