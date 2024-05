Matteus e Isabelle estão namorando - Reprodução do Tik Tok

Matteus e Isabelle estão namorandoReprodução do Tik Tok

Publicado 15/05/2024 07:37

Rio - Agora é oficial! Matteus e Isabelle, que participaram do "BBB 24", estão namorando. Em um vídeo publicado no TikTok, nesta terça-feira, o gaúcho mostrou o momento do pedido aos fãs. Nas imagens, ele surpreende a dançarina com um buquê de flores, uma carta e uma joia. Logo após ler o que estava escrito no papel, a manauara abraça o amado e dá um beijinho nele.

fotogaleria

Na trilha sonora do vídeo, Matteus usou a música "Não sei se eu tô solteiro", de Maiara e Maraisa com Matheus e Kauan. Os sertanejos, inclusive, reagiram à publicação. "Essa já é oficialmente a música desse casalzão. Felicidades pra vocês", comentou o perfil de Matheus e Kauan. "Lindos!!! Esse momento, com essa música… Felicidades ao casal!", destacou Maiara e Maraisa.

Os fãs também vibraram com o novo casal. "Gente…nunca fui de ser fã de casal, sempre achei loucura, mas acho que estou ficando louca. Porque eu tô apaixonada por esses dois juntos", afirmou uma usuária da rede social. "Vocês são lindos demais. Meu casal preferido, quê Deus abençoe sempre vocês. Lindos", disse outro.

Isabelle e Matteus começaram um relacionamento nas últimas semanas do "BBB 24". Após o fim do reality, os dois continuavam se encontrando, apesar da distância. No início deste mês, por exemplo, os dois se beijaram e dançaram coladinhos em um show de Joelma em Manaus.