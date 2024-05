Diogo Nogueira reage a comentário de Casimiro sobre ele e diverte web - Reprodução

Diogo Nogueira reage a comentário de Casimiro sobre ele e diverte webReprodução

Publicado 19/05/2024 20:35

Rio - Diogo Nogueira divertiu os internautas, neste domingo (19), ao publicar um vídeo em suas redes sociais reagindo a um comentário feito sobre ele pelo streamer Casimiro. Em seu Instagram, o cantor brincou com a situação e agradeceu os elogios recebidos.

fotogaleria

"Diogo Nogueira é um excelente músico", disse Cazé no vídeo disponibilizado em seu canal na Twitch. "Ele ia falar outra coisa, hein? Ele não ia falar isso", pontuou o cantor aos risos. O influenciador Pedro Certezas, que também estava participando do conteúdo de Casimiro, opinou sobre Diogo: "Um galãzão bolado. O cara é lindo. E o pai dele foi um dos maiores sambistas da história e ele consegue construir a própria carreira".

O sambista, então, agradeceu os comentários e repercutiu a nota nove que ganhou dos influenciadores na escala de "melhor e pior vida do planeta" feita por eles. "Ai, que bom, queridos. Muito obrigado! No nove? Que moral, hein? Camisa 9, matador, mata no peito, gramado, 'pá!'. Valeu, galera. Obrigado. Cazé, meu brother, valeu pela força, pela moral, viu? Forte abraço, sou seu fã", declarou.

Nos comentários da publicação, internautas se divertiram com o "react" feito por Diogo. "Galã bolado (risos). Tô amando esses reacts", afirmou um seguidor. "Não tem um que não ache o Diogo gato, né?", ressaltou outro. "Maravilhoso, amo demais", disse uma fã. "Ele ia falar 'Diogo Nogueira é um grande gostoso'", opinou uma pessoa.

Confira: