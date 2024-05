Filipe Ret é cercado por fãs e causa tumulto em praia do Rio - JC Pereira/ Agnews

Publicado 19/05/2024 15:49

Rio - Filipe Ret causou tumulto, neste domingo (19), após ser cercado por fãs na praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio. O cantor estava acompanhado da namorada, a influenciadora Agatha Sá, quando foi reconhecido pelos admiradores.

O casal aproveitou o dia para fazer exercícios ao ar livre mas não imaginou que uma multidão iria cercá-los para tietar. Simpático, Filipe Ret fez questão de tirar fotos com algumas pessoas e, inclusive, publicou registros do momento em suas redes sociais.

Ágatha e Ret ainda andaram de bicicleta com alguns fãs no local. Em seu story do Instagram, o cantor se divertiu com um admirador que "empinou" a bike, ficando com uma das rodas no alto e tocando a mão no chão.