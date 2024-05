Torcida do Chelsea levou bandeirão em homenagem a Thiago Silva na arquibancada - Divulgação / Chelsea

Publicado 19/05/2024 13:03 | Atualizado 19/05/2024 14:44

Thiago Silva recebeu uma bela homenagem na Inglaterra antes de se apresentar ao Fluminense . Antes do jogo de despedida neste domingo (19), contra o Bournemouth, a torcida do Chelsea colocou, sendo um deles com um desenho do zagueiro de 39 anos e a bandeira do Brasil.