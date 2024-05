Astrid Wett - Reprodução / Instagram

Publicado 19/05/2024 20:21

Rio - A musa do Chelsea, Astrid Wett, resolveu fazer uma promoção para seus fãs no OnlyFans. Após o título do Manchester City no Campeonato Inglês, ela está dando um descontou de 85% para aqueles que desejam acompanhar seu conteúdo privado por 48 horas.

Apesar do Chelsea ter terminado a competição na sexta colocação, Astrid está feliz porque o Arsenal não conquistou o Campeonato Inglês. Maior rival dos Blues, os Gunners até venceram o Everton por 2 a 1 na última rodada, mas precisavam de um tropeço do City contra o West Ham, o que não ocorreu.