Rio - O treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior, convocou o goleiro Rafael, do São Paulo, para fazer parte do elenco do Brasil na disputa das Eliminatórias. Ele irá substituir Ederson, que sofreu uma fratura no rosto, na vitória do Manchester City sobre o Tottenham, na última terça-feira, pelo Campeonato Inglês.

O goleiro do clube inglês já havia ficado de fora por lesão da primeira convocação de Dorival Júnior para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, em março. Na ocasião, Dorival já havia convocado Rafael. O atleta do São Paulo se junta a Alisson, do Liverpool e Bento, do Athletico-PR.



O técnico ainda convocou mais três jogadores para representarem a seleção brasileira na Copa América e nos amistosos antes da competição, contra México e Estados Unidos, em junho. O zagueiro Bremer, da Juventus, o volante Éderson, da Atalanta, e Pepê, atacante do Porto. O aumento do número de jogadores à disposição era um pleito da CBF e foi autorizada pela Conmebol nesta madrugada, em reunião realizada em Bangkok, na Tailândia.



A CBF anunciou que o prazo para envio da lista final foi esticado pela Conmebol até o dia 15. A seleção brasileira terá 26 jogadores na delegação que tem como foco a Copa América, que será disputada nos Estados Unidos entre 20 de junho e 14 julho.