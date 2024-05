Alexander Barboza - Divulgação / Botafogo

Publicado 19/05/2024 21:20

Rio - Reforço do Botafogo para atual temporada, o zagueiro Alexander Barboza, de 29 anos, pode nem completar o primeiro ano no clube carioca. De acordo com informações do jornalista paraguaio Juan José Pérez, o argentino está desconfortável com a reserva no Alvinegro e pode ser emprestado.

Ex-jogador do Libertad, Alexander perdeu espaço com a chegada de Artur Jorge. No total, o argentino entrou em campo em 19 partidas pelo Botafogo na temporada. Porém, desde a chegada do português, ele atuou em apenas cinco jogos, sendo somente dois como titular.



Um dos possíveis destinos de Barboza seria o próprio Libertad, último clube que o zagueiro defendeu. O Botafogo assinou contrato com o argentino até o fim de 2026. Uma transferência poderá acontecer no meio do ano.



Formado na base do River Plate, Alexander Barboza atuou pelo tetracampeão sul-americano, pelo Atletico Rafael, pelo Defensa y Justicia e pelo Independiente, todos da Argentina, antes de chegar ao Libertad em 2021. Foram três temporadas no futebol paraguaio.