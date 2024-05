Jeffinho fez o gol da vitória do Botafogo sobre o Universitario, em Lima, pela Libertadores - Vitor Silva/Botafogo

Jeffinho fez o gol da vitória do Botafogo sobre o Universitario, em Lima, pela LibertadoresVitor Silva/Botafogo

Publicado 20/05/2024 07:00

Com quatro participações nos últimos seis jogos, o atacante, que na sexta

Jeffinho ainda não fez valer toda a expectativa criada por sua contratação, mas justamente no momento em que mostra evolução, pode desfalcar o Botafogo., o atacante, que na sexta desembarcou do aeroporto andando com auxílio de muletas , passará por exame nesta segunda-feira (20) para confirmar se está com lesão na coxa direita.

Mesmo que não tenha um problema físico maior, praticamente está fora do jogo na quarta-feira (22), contra o Vitória, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. O que encerrará uma boa sequência.



As participações de Jeffinho em gols do Botafogo começaram com duas assistências nas vitórias por 2 a 0 sobre Flamengo e por 1 a 0 sobre o Vitória. Além disso, marcou na derrota por 2 a 1 para o Bahia.



Se passou em branco no 2 a 1 sobre a LDU e no 1 a 1 com o Fortaleza, o atacante voltou a balançar redes ao garantir a vitória por 1 a 0 sobre o Universitário, no Peru, o que classificou o Botafogo para as oitavas de final da Libertadores.

Jeffinho nos últimos 6 jogos pelo @Botafogo:



4 titular

2 gols

2 assistências

79 mins p/ participar de gol (!)

9 finalizações (5 no gol!)

75% acerto no drible (!)

Nota Sofascore 6.93



pic.twitter.com/1o7SZ6mj3F — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) May 17, 2024

Nesta partida, Jeffinho entrou no segundo tempo e sentiu a lesão praticamente no fim, em uma disputa com um adversário da equipe peruana. Imediatamente ele saiu de campo e não conseguiu retornar, o que gera preocupação em relação ao grau da lesão.