Lucas Halter em ação pelo Botafogo na vitória contra o Universitario-PER - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 20/05/2024 15:15 | Atualizado 20/05/2024 15:18

Rio - O Botafogo vem evoluindo e ganhando o estilo do técnico português Artur Jorge, que teve como missão inicial ajustar o sistema defensivo, problema grave no começo da temporada. Os primeiros momentos do trabalho vêm apresentando resultados importantes para o grupo e destacando que estavam em baixa no início de 2024. É o caso do zagueiro Lucas Halter, firme no setor pelo lado direito.



Halter esteve em campo em 26 dos 31 jogos do Botafogo na temporada até então, com média de 86 minutos por duelo (dados do site Sofascore) e foi alvo de críticas nas transições entre os trabalhos de Tiago Nunes, Fabio Matias e Artur Jorge. Isso, inclusive, fez com que o Botafogo retomasse às buscas por um defensor - sem êxito no fim da janela de transferências.



O zagueiro, de 24 anos, contratado junto ao Athletico-PR, atualmente forma dupla com o angolano Bastos. Desde a chegada do técnico português, os dois buscam por maior entrosamento, mas dão mais firmeza, combate, velocidade e opção na saída de bola. Com o companheiro, no novo trabalho, são 12 jogos e oito gols sofridos.