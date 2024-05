Diego Hernández e Óscar Romero foram afastados do Botafogo por indisciplina - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 20/05/2024 19:41

Rio - Afastados por indisciplina na última semana, os meias Diego Hernández, uruguaio, e Óscar Romero, paraguaio, seguem treinando separados dos demais colegas de elenco do Botafogo. A dupla vivia a expectativa pela reintegração no último domingo, dia da reapresentação após a vitória sobre o Universitario-PER, pela Libertadores, mas trabalhou em horário diferente no CT Espaço Lonier.

Diego e Óscar foram mandados de volta para o Rio de Janeiro após o empate em 1 a 1 fora de casa contra o Fortaleza. Mulheres foram ao quarto que ambos dividiam no hotel da capital cearense, e a comissão técnica, ao saber da situação, em reunião com a diretoria, optou pelo afastamento.

O restante do grupo seguiu para Lima visando o duelo pela 5ª rodada da fase de grupos da competição continental. Os dois jogadores foram multados e trabalharam neste período ao lado de jovens das categorias de base, além de Tiquinho Soares, que se recupera de lesão muscular. As informações são do site "ge".

Os estrangeiros vinham em crescente sob o comando de Artur Jorge e acumulavam bons jogos em sequência. Romero, por sua vez, já pedia espaço na equipe titular com as atuações recentes contra Universitario (no Nilton Santos, na vitória por 3 a 1), Vitória (Copa do Brasil), Bahia e Fortaleza, pelo Brasileirão.

Com vantagem após triunfo pelo placar de 1 a 0 em casa, o Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (22) contra o Vitória, no Barradão, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil.