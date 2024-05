Tiquinho Soares - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 19/05/2024 15:48

Rio - O atacante Júnior Santos, de 29 anos, vem sendo o grande destaque do Botafogo no ano. Artilheiro da Libertadores e do Alvinegro na temporada, o jogador tem uma média de gols, até o momento, praticamente igual a de Tiquinho Soares, no ano passado.

Em 2023, o camisa 9 quebrou alguns recordes pelo Botafogo. Com 29 gols em 54 partidas, Tiquinho se tornou o segundo jogador com mais gols em uma temporada pelo clube no século. Ele só ficou atrás de Dodô, que em 2007, balançou as redes em 37 vezes. A média dele foi de 0,537.



Ainda faltam muitos jogos para o fim do ano, mas, no momento, Júnior Santos está com uma média parecida. Com 15 gols em 28 partidas, o atacante tem aproveitamento de 0.535 gol por jogo na temporada atual.



Diferente de Tiquinho Soares, Júnior Santos não é um goleador clássico. Com esses números, o atacante já vive sua temporada mais artilheria na carreira. Antes disso, em 2020, pelo Yokohama Marinos, ele havia marcado 13 gols em 23 jogos. Esta havia sido sua melhor marca.