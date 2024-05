Kauê foi afastado por causa de uma denúncia de agressão feita pela ex-namorada - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 20/05/2024 21:47

O Botafogo afastou Kauê por tempo indeterminado até o esclarecimento dos fatos e atuação das autoridades competentes. Isabella Rodrigues fez a denúncia no dia 22 e também expôs fotos da suposta agressão nas redes sociais. O atleta negou as acusações. O laudo da perícia não apontou provas suficientes para a acusação contra o jogador ir em frente.

Apesar do período afastado, Kauê manteve a rotina de treinamentos com a ajuda de um personal trainer e profissionais de saúde e nutrição. O volante ficará à disposição do técnico Artur Jorge para o jogo contra o Vitória, nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Barradão, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, o Alvinegro venceu por 1 a 0.