Fotos: Fórmula 1 presta várias homenagens a Ayrton Senna em Ímola

O GP de Emília-Romagna, em Ímola, terminou com vitória de Max Verstappen, da Red Bull , mas será lembrado pelas inúmeras homenagens a Ayrton Senna e Roland Ratzenberger ao longo dos dias, especialmente ao brasileiro, ambos mortos há 30 anos , na mesma pista. Do tetracampeão Sebastian Vettel com a última McLaren de Senna , passando por Pierre Gasly com as cores do capacete icônico, foram muitos os momentos emocionantes.