Phil Foden marcou dois e deu ao City seu décimo título de Campeonato Inglês na história, o quarto consecutivo - Divulgação / Manchester City

Phil Foden marcou dois e deu ao City seu décimo título de Campeonato Inglês na história, o quarto consecutivoDivulgação / Manchester City

Publicado 19/05/2024 13:57

Inglaterra - O Manchester City venceu o West Ham por 3 a 1, na tarde deste domingo (19), no Ettihad Stadium, e conquistou o Campeonato Inglês. Com dois gols de Foden e um de Rodri, além de um golaço de Kudus para os visitantes, os comandados de Guardiola chegaram ao seu décimo título na competição.

Com 20 minutos de jogo, o título já parecia estar encaminhado. Foden marcou duas vezes, sendo um dos tentos no primeiro minuto da partida. No entanto, no final da primeira etapa, Kudus fez um golaço de bicicleta, diminuindo para o West Ham, e dando esperanças para o Arsenal, que, no momento, empatava em 1 a 1 com o Everton — e que terminou 2 a 1 para os Gunners.

No entanto, Rodri, aos 14 minutos da etapa final, marcou o terceiro e último gol do confronto, e que deu a taça para os Citzens.

É o quarto título inglês seguido da equipe de Pep Guardiola, algo inédito na competição. O treinador chega a sua 17ª taça comandando o cluber O City finaliza o Campeonato Inglês com 91 pontos e o melhor ataque do torneio, com 96 gols marcados.