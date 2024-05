Xavi Hernández - AFP

Publicado 19/05/2024 21:50

Rio - Após a vitória sobre o Rayo Vallecano, pela última rodada do Campeonato Espanhol, o treinador do Barcelona, Xavi Hernández, negou que a sua permanência no clube catalão na próxima temporada esteja em risco. O técnico criticou algumas vaias que os torcedores aos dirigentes do Barça.

"Eu não tenho novidades. A situação é a mesma. Costumo ver o Laporta depois do jogo. Se não for hoje, será amanhã. Recebi os parabéns dele outro dia. Não gostei das vaias para os dirigentes do clube", afirmou o técnico.



De acordo com informações da imprensa espanhola, o presidente Joan Laporta teria se irritado com declarações de Xavi sobre o atual momento financeiro do clube. Por conta disso, uma demissão estaria sendo avaliada.



O técnico afirmou no começo de ano que deixaria o Barcelona no fim da atual temporada europeia, porém, devido a esforços de Laporta e do diretor de futebol, o luso-brasileiro Deco, Xavi acabou convencido a seguir no Barça.