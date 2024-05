A contratação de Casemiro em 2022 custou ao Manchester United cerca de R$ 368 milhões à época - AFP

A contratação de Casemiro em 2022 custou ao Manchester United cerca de R$ 368 milhões à épocaAFP

Publicado 19/05/2024 13:40 | Atualizado 19/05/2024 13:41

Inglaterra - Em baixa no Manchester United, Casemiro respondeu as críticas que vem recebendo nesta temporada. As atuações do volante nos Red Devils estão sendo bastante questionadas pelo torcedor, e sua presença no clube para a próxima temporada está em dúvida . A equipe de Erik ten Hag se encontra em oitavo na classificação do Campeonato Inglês.