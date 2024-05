Casemiro - AFP

CasemiroAFP

Publicado 14/05/2024 13:18

Arábia Saudita - Os clubes sauditas devem protagonizar novamente uma janela de transferências agressiva, buscando nomes de jogadores conhecidos na Europa. De acordo com o "The Telegraph", nomes como os brasileiros Casemiro, Alisson e Ederson podem pintar no país em breve.

O interesse mais quente é em Casemiro. O Al-Nassr, clube de Cristiano Ronaldo, é o principal interessado em tirar o volante do Manchester United. Segundo o veículo inglês, as conversas entre os sauditas e empresários do jogador já estão em andamento.

A tendência é que o United não dificulte uma saída de Casemiro. O clube inglês, inclusive, tem interesse em uma saída do brasileiro na janela do meio do ano, mas não forçará uma negociação.

A publicação ainda cita Ederson, do Manchester City, e Alisson, do Liverpool, como "sonhos" da liga saudita. No entanto, até o momento, nenhuma negociação foi aberta. Bruno Fernandes, companheiro de Casemiro no United, é outro que também está na mira.

Após contratar nomes de impacto, como Benzema, na última janela, a liga saudita quer repetir o feito. A expectativa é ter, pelo menos, 10 contratações impactantes para o torneio.