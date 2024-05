Arena do Grêmio foi afetada com as enchentes no Rio Grande do Sul - Carlos Fabal / AFP

Arena do Grêmio foi afetada com as enchentes no Rio Grande do SulCarlos Fabal / AFP

Publicado 14/05/2024 20:00

Rio - Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o estado da loja oficial do Grêmio na Arena, após ser saqueada no último domingo (5). O local foi alvo de invasão, enquanto o estádio do clube servia de abrigo para vítimas das enchentes que acontecem no Rio Grande do Sul

Abaixo é possível ver que não sobrou nada na GrêmioMania. No caixa, dinheiro e o cofre da loja foram roubados. Monitores, televisões, além de, claro, camisas do clube gremista também foram levados. O Grêmio ainda não possui o levantamento do prejuízo gerado pelos itens saqueados.

Grêmio Mania não sobrou nada. Completamente saqueada. pic.twitter.com/wvB9Y8vPpU — FBI Tricolor (@FBITricolor) May 14, 2024

Apesar de o Beira-Rio já ter secado, a Arena do Grêmio segue inundada pelas enchentes. O CT do clube também está na mesma situação. O Imortal negocia para mandar jogos no estádio Nabi Abi Chedid, a casa do Bragantino

De acordo com o balanço da Defesa Civil, 149 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas que alagaram o estado. Além disso, 124 pessoas estão desparecidas e 806 estão feridas.

446 munícipios do Rio Grande do Sul foram afetados. São 538,2 mil pessoas desabrigadas e 79,4 mil em alojamentos.