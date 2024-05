Até o momento, o número de animais resgatados é de pouco mais de 11 mil - Gilvan Rocha/Agência Brasil

Publicado 14/05/2024 19:21

O número de mortes provocadas pelos temporais que atingem o Rio Grande do Sul subiu para 149 nesta terça-feira, 14. Segundo o novo balanço divulgado pela Defesa Civil às 18h, o número de pessoas em abrigos públicos também aumentou de 76,8 mil para 79,4 mil.

Os dados ainda mostram que o número de desalojados passou de 538,5 mil para 538,2 mil. A quantidade de feridos permanece em 806 e a de desaparecidos em 124.

Até o momento, o número de animais resgatados é de pouco mais de 11 mil.

Doações

Diante da situação de calamidade pública enfrentada no Estado, o governo gaúcho reativou o canal de doações para a conta "SOS Rio Grande do Sul" para receber doações via Pix que serão revertidas a donativos para as vítimas.

O Governo do Rio Grande do Sul e a Defesa Civil divulgaram duas maneiras de receber as doações:

- Centro Logístico da Defesa Civil Estadual

- Endereço: avenida Joaquim Porto Villanova, 101, bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre

- Telefone: (51) 3210 4255

Pix para a conta SOS Rio Grande do Sul

- Chave - CNPJ: 92.958.800/0001-38

- Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Atenção: quando realizar a operação, é necessário confirmar que o nome da conta que aparece é "SOS Rio Grande do Sul" e que o banco é o Banrisul.