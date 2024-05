Arena do Grêmio e estádio Beira-Rio, do Internacional, ficaram completamente alagados - AFP

Publicado 14/05/2024 16:08

Rio - Após fortes chuvas atingirem o Rio Grande do Sul, deixando milhares de pessoas desabrigadas e cidades debaixo d'água, o Campeonato Brasileiro pode ser paralisado . No sábado, Grêmio, Juventude e Internacional enviaram um ofício à CBF pedindo o adiamento total de até três rodadas da competição. A entidade, então, pediu para que os clubes da Série A se posicionem de maneira formal para decidir se haverá ou não a pausa.

Até o momento, 13 dos 20 clubes são a favor da paralisação do Brasileirão. São eles: Atlético-GO, Atlético-MG, Athletico, Botafogo, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude e Vasco. Enquanto isso, sete são contra o adiamento das partidas. São eles: Bahia, Bragantino, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Vitória.

Na semana passada, o Ministério do Esporte também se manifestou a favor da paralisação. "Diante do cenário de calamidade pública e das severas consequências das enchentes para a população do Rio Grande do Sul, defenderemos junto à CBF a suspensão temporária Campeonatos Brasileiros de Futebol masculino e feminino", disse o ministro André Fufuca.