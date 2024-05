Estádio do Beira-Rio ficou alagado, assim como a cidade de Porto Alegre - Anselmo Cunha / AFP

Rio - Neste sábado, 11, Grêmio, Juventude e Internacional informaram que enviaram um ofício à CBF para solicitar um adiamento total de até três rodadas do Campeonato Brasileiro. Os clubes pontuaram que a situação no Rio Grande do Sul impossibilita a realização das atividades esportivas e afeta o equilíbrio esportivo.

Os documentos foram assinados por: Alberto Guerra (presidente do Grêmio); Fábio Pizzamiglio (presidente do Juventude); e Alessandro Barcellos (presidente do Internacional).

O último balanço da Defesa Civil aponta que 136 pessoas morreram, 125 estão desaparecidas e 806 estão feridas devido às fortes chuvas, que alagaram o Rio Grande do sul.