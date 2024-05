Alejandro Domínguez é o presidente da Conmebol - Norberto Duarte/AFP

Alejandro Domínguez é o presidente da ConmebolNorberto Duarte/AFP

Publicado 11/05/2024 16:20

Rio - A Conmebol segue em conversas com Grêmio e Internacional e busca soluções para remarcar os dois jogos adiados dos times na Libertadores e na Sul-Americana, respectivamente. A entidade, aliás, não descarta adiar também os próximos compromissos das equipes. Já a possibilidade de excluí-los das competições sequer é cogitada. A informação é do site "ge".

Na Argentina, surgiram especulações de que a entidade estudaria tirar Grêmio e Internacional da Libertadores e Sul-Americana, respectivamente, para não prejudicar o calendário das competições. Entretanto, a Conmebol garante que tal assunto assunto não é debatido e não há chance disso acontecer.

E no futebol brasileiro?

No início da semana, a CBF informou que gaúchos em todos os torneios nacionais estão adiados por causa dos estragos feitos pela chuva no Rio Grande do Sul A medida vale até o fim do mês de maio.

No entanto, o Ministério do Esporte solicitou a interrupção do temporária das rodadas do Campeonato Brasileiro em função da tragédia no Rio Grande do Sul.

A CBF, então, emitiu um ofício aos clubes que participam do Campeonato Brasileiro para que se posicionem de maneira formal e com urgência a respeito da paralisação da competição.

Tragédia no Sul