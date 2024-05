Treino aberto na Arena MRV - Divulgação/@Atletico

11/05/2024

Belo Horizonte - Neste sábado, 11, o Atlético-MG abriu as portas da Arena MRV para promover um treino aberto em prol do RS. De acordo com o clube, 36.871 ingressos foram vendidos e R$ 666.090,00 foram arrecadados. A quantia será doada para o SOS Rio Grande do Sul, por meio do Instituto Galo.

Os torcedores que compareceram ao treino aberto também contribuíram com doações de água e alimentos não perecíveis.

A família de Hulk ajudou com uma doação de R$ 100 mil. Em comunicado, o Atlético-MG revelou que o Instituto Galo já arrecadou de R$ 1 milhão para ajudar a população do Rio Grande do Sul.

"Estamos aqui para um evento de causa justa e nobre. Muito bacana o envolvimento de todos, a imprensa, a torcida, os nossos amigos. É um evento que ficará para a história, total certeza. Um momento de mostrar a nossa preocupação social por meio do Instituto Galo, o maior projeto social do futebol brasileiro", disse o presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho.

