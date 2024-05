Tite sofre pressão dos torcedores do Flamengo após sequência de três jogos sem vencer no Brasileirão - Reprodução / Instagram

Publicado 11/05/2024 08:40

Rio - O Flamengo enfrenta o Corinthians neste sábado (11), no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro entra em campo às 16h (de Brasília) e busca encerrar o jejum de três jogos sem vencer na competição. Do outro lado, o Timão deseja conquistar seus primeiros pontos jogando fora de casa.

O Corinthians, até aqui, atuou duas vezes longe da Neo Química Arena pelo Brasileirão. Na segunda rodada, perdeu para o Juventude, no Alfredo Jaconi, por 2 a 0, e, na terceira, foi derrotado pelo Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, por 1 a 0.

Para o duelo, o técnico Tite não terá Bruno Henrique à disposição. O atacante sofreu um entorse no pé esquerdo e não terá condições de jogo. Enquanto isso, o meio-campista Arrascaeta retorna e pode ser titular.O Rubro-Negro vive fase conturbada, e o treinador está sob pressão. Ao longo da última semana, o Flamengo foi derrotado pelo Palestino, do Chile, na quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, e ficou fora da zona de classificação às oitavas de final momentaneamente. São seis pontos de desvantagem para o Bolívar, líder do Grupo E.No Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro ocupa a sétima posição na tabela, com oito pontos. Como mandante, tem uma vitória e uma derrota até aqui. Já o Corinthians é o 14º, com cinco somados.