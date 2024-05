Antero Greco comandou o programa esportivo SportsCenter ao lado de Paulo Soares por anos - Reprodução

Publicado 11/05/2024 11:10 | Atualizado 11/05/2024 12:10

O apresentador Paulo Soares, o Amigão, revelou na última sexta-feira (10) que o jornalista Antero Greco está em seus "dias finais". Ele se pronunciou após algumas notícias falsas sobre a morte do amigo circularem na internet. A dupla comandou por anos o programa esportivo SportsCenter, na ESPN Brasil.



Antero Greco foi diagnosticado com tumor cerebral em junho de 2022. Desde então, ele vinha realizando tratamento para a doença. O jornalista está sedado e se alimenta através de uma sonda, no Hospital Beneficência Portuguesa Mirante, em São Paulo.



Após receber o diagnóstico do tumor cerebral, Antero fez duas cirurgias e passou por radioterapia e quimioterapia. Porém, recentemente, sofreu com uma piora no quadro.



Confira o texto completo do jornalista Paulo Soares, divulgado pelo 'Uol':



"Amigos, infelizmente o meu grande amigo e de todos nós Antero Greco está em seus dias finais. Tumor cerebral. Lutou desde junho de 22, mas agora não há mais o que fazer. Está no Mirante da Beneficência Portuguesa. Dorme um sono profundo, sereno. Não acorda e não fala mais. Se alimenta por sonda. Sinais vitais ainda respondem bem. Hoje fui com Alex Tseng, João Simões e Roberto Salim me despedir dele. Muito triste e difícil. Imaginávamos ainda voltar à bancada do SportsCenter. Nosso sonho acabou. Vamos enviar luz e paz para que seja uma passagem tranquila. Um amigo doce, querido, divertido e muito inteligente. Antero, my friend, seu cabeçudo, acorda!".